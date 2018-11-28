Следующее поколение Wi-Fi обещает скорость в 9,6 Гбит/с

Интернет-провайдеры не собираются останавливаться на пути к увеличению скорости в Сети.

С повышением скорости распространения информации увеличивается потребность в более быстром мобильном интернете и сетях Wi-Fi. Недавно все заговорили о технологической разработке следующего поколения Wi-Fi 6, которая не просто позволит повысить скорость, а скорее модернизируют всю структуру интернета.

Новая система, теоретически, обещает работать на скорости в 9,6 Гбит/с, что выше, по сравнению с 3,5 Гбит/с на Wi-Fi 5. Эти теоретические максимумы, естественно, при реальном использовании Wi-Fi малодостижимы, но уже тот факт, что Wi-Fi 6 имеет более высокий теоретический предел скорости, чем его предшественник, достоин внимания.

Большая потенциальная скорость для каждого отдельного устройства, подключенного к Wi-Fi 6, радует многих постоянных пользователей Сети. Различные фирмы и интернет-провайдеры предсказывают, что Сети достигнут в среднем 50 Гбит/с, уже в течении нескольких лет.

Wi-Fi 6 представляет некоторые новые технологии, помогающие смягчить проблемы, связанные с размещением десятков устройств Wi-Fi в одной Сети. Это позволяет маршрутизаторам обмениваться данными с несколькими устройствами одновременно, а маршрутизаторам отправлять данные на несколько устройств в одной и той же широковещательной рассылке и позволяет устройствам Wi-Fi планировать проверки с маршрутизатором. Вместе эти функции должны поддерживать сильные соединения даже тогда, когда все больше устройств начинают требовать данные.