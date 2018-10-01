Vodafone сообщила о первом в мире подключении смартфона к сети 5G

Оператор планирует внедрить сеть нового поколения в Европе уже в 2019 году.

20 февраля в пресс-службе европейского оператора Vodafone сообщили об удачном тестировании подключения смартфонов к сети пятого поколения 5G. Испытание проводилось на трех гаджетах с поддержкой 5G, которые поступят в продажу уже в этом году. Тестирование сети длилось четыре недели.

Во время испытания Vodafone смог совершить бесперебойный видеозвонок с разрешением 4K в своей сети. По словам оператора скорость загрузки 5G будет в 10 раз быстрее, чем у 4G.

Vodafone уже развернул сеть 5G в центре Барселоны. В процессе выставки Mobile World Congress, которая начнется 25 февраля, по барселонским улицам будет проезжать машина, измеряющая и сообщающая о скоростях 1,5 Гбит с, которые уже предоставляет сеть.

Во втором полугодии 2019 года оператор планирует покрыть сетью пятого поколения ряд европейских городов.

Vodafone инвестировала в единую технологию радиодоступа в 98% своего европейского рынка 4G. Это значительно упростит для компании добавление 5G поверх существующей сети 4G в будущем.

Компания Vodafone была основана в 1984 году. В данный момент она является одним из самых крупных операторов мобильной связи в мире.