Компания, финансируемая Илоном Маском, создала генератор фейковых новостей

Сегодня, 16:54 \\ Техно

Исследователи компании OpenAI рассказали о разработке нового приложения, работающего на базе искусственного интеллекта. По словам учёных, программа способна сочинять фейковую информацию, основываясь на одном вводном предложении.

 

Как сообщают разработчики, приложение можно использовать для написания новостных материалов. Кроме создания обзоров на различную продукцию, программа может писать объёмные статьи. Несмотря на преимущества новинки, исследователи не планируют предоставлять программу широкой публике. В своём блоге разработчики OpenAI, поддерживаемой Илоном Маском, отметили, что технология может навредить обществу. В частности, это связано с созданием фейковых новостей, которые могут сильно дезориентировать читателей.

Изначально систему, получившую название GPT-2, обучали предсказывать следующее слово  предложении. Однако технология оказалась более «способной» и смогла генерировать целые тексты. Так, разработчики добились высоких успехов в данном направлении.

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Автор - Мария Ткаченко
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