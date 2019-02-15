Геймеры нашли в Metro: Exodus отсылку к трагедии с «башнями-близнецами» в США

Стример и еще один пользователь Сети одними из первых нашли в комнате подземелья шкаф, в котором в хронологическом порядке разложены тубусы. На месте, где должен был быть тубус за сентябрь 2001 года (когда боевики захватили самолеты и врезались в башни), лежит фигурка самолетика.

15 февраля в продажу вышла игра Metro: Exodus, сюжет которой взят из цикла романов писателя Дмитрия Глуховского. Геймеры уже приступили к прохождению игры и нашли в ней отсылку к трагедии с «башнями-близнецами» в США.

Игроманы стараются как можно быстрее пройти игру, чтобы первыми найти и заметить все отсылки и «сюрпризы». Пользователю Reddit под ником Lycanthropys и стримеру Jimmy_Garbuglio удалось найти первую «фишку», которая является отсылкой к трагедии, случившейся в сентябре 2001 года.

Находка геймеров очень впечатлила многих пользователей. По словам комментаторов, создатели игры сделали хороший поступок, ведь они почтили память погибших в трагедии и напомнили геймерам о том, что важно не забывать о случившемся.