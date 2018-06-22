Нео-нацисты готовятся погрузить США в хаос

В сеть просочилась информация о международной вооружённой группировке.

Участник нео-нацистского движения под псевдонимом Norman Spear (с англ. норманнское копьё) запустил кампанию по созданию интернет-сообщества, которое позволит тренировать солдат для, по его мнению, грядущей «расовой войны». Утверждая, что он является ветераном войны в Ираке и Афганистане, данный индивид уже создал социальную сеть под названием «The Base», которая должна стать площадкой для координирования террористических актов не только на территории США, но и за пределами.

Благодаря усилиям журнала Vice намедни в сеть были слиты переписки из закрытого для непосвящённых чата, где участники группировки уже обсуждают решение расового вопроса и не только максимально насильственными методами. Также Vice сообщает, что для органов власти ими были предоставлены фото-материалы, на которых были запечатлены изучающие карту вооружённые до зубов люди в балаклавах и бронежилетах. Согласно данным Южного центра правовой защиты бедноты и ФБР группировка уже рассматривается как крайне опасная. Директором оного центра Хайди Байричем было уже сделано заявление с призывом не поддаваться на провокации и сомнительные предложения в сети.

Несмотря на отрицания организатора в своей причастности к террористической деятельности, аккаунт его движения не заходит в сеть с того момента, как Vice удалось попасть в их чат. На данный момент ФБР пытается установить местоположение зачинщика группировки и его сподвижников с целью обезвреживания потенциальной угрозы.