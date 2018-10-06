Эксперты: смартфон с поддержкой 5G может обойтись дороже нового iPhone

Ожидается, что смартфоны с поддержкой 5G появятся в продаже в первой половине 2019 года. Эксперты уже подсчитали примерную стоимость новинки и оказалось, что за возможность пользоваться сетью нового поколения придется неплохо заплатить. Смартфон 5G может обойтись как новый iPhone XS на 256 ГБ, который стоит 1500 долларов США.

По информации источников, устройство с поддержкой 5G будет стоить как минимум 1000 долларов США. Первые коммерческие мобильные телефоны обойдутся в сумму от 727 до 1454 долларов США. Некоторые эксперты приводят менее утешительные прогнозы и утверждают, что смартфон с поддержкой 5G нельзя будет приобрести меньше чем за 1163 долларов США.

Снижение цен на такие смартфоны ожидается только к 2020 году. Если все пойдет так, как утверждают эксперты, через год после выхода купить гаджет с функцией поддержки 5G можно будет за 145 долларов США.

В конце ноября этого года стало известно, что три крупнейших российских мобильных оператора могут объединиться для создания и развития сети 5G в стране.