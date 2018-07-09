Российская армия не скоро получит управляемые пули

Российские инженеры отложили на неопределённый срок создание отечественного аналога самонаводящихся пуль, способных самостоятельно корректировать полёт.

Об остановке работы сообщил СМИ источник в оборонно-промышленном комплексе. Исследования инженеров показали, что в ближайшее время нет возможности создать адекватную версию «умных» пуль.

Работа над созданием самонаводящейся пули началась в 2014 году Фондом перспективных исследований (ФПИ). В то время организация объявила о сборе предложений по созданию подобной технологии. В 2016 году гендиректор ФПИ Андрей Григорьев сообщил, что организация приступила к работе над созданием снайперского реактивного комплекса, оснащённого управляемой пулей.

В 2017 году глава кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов заявил, что к работе над разработкой пуль привлечены ФПИ и ЦНИИТОЧМАШ. Абрамов предполагал, что первые образцы появятся к 2020-му году.

В США работа над «умными» пулями началась в 2010 году, а первый прототип появился в 2012 году. Через два года Пентагон провёл первые успешные испытания управляемой пули Exacto от военного подрядчика DARPA. Пули имеют специальные датчики и боковые гребни, обеспечивающие корректировку маршрута.

Ранее американские СМИ сообщали о начале разработки российских гиперзвуковых пуль, начальная скорость полёта которых сможет достигать 2000 м/сек.