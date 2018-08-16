Xiaomi создала куртку с инфракрасным обогревателем, который питается от смартфона

Китайская компания Xiaomi разработала новую водонепроницаемую куртку. Ее уникальность состоит в том, что она оснащена инфракрасным обогревателем, благодаря которому возможно регулировать температуру нагрева.

По словам создателей, подкладка верхней одежды выполнена практически полностью из кашемира. При этом снаружи куртка обшита специальным водоотталкивающим материалом. Сообщается, что к изобретению прилагается съемный инфракрасный обогреватель. Он подключается к аккумулятору мобильного телефона и питается именно от него.

Отмечается, что новинка китайской корпорации стоит совсем недорого. Приобрести куртку можно всего за 43 доллара. Что касается самого обогревателя, то в нем предусмотрено несколько степеней нагрева: красная – 55°C, синяя – 48°C, зеленая – 40°C. Чтобы активировать устройство, необходимо нажать соответствующую кнопку и подержать ее три секунды. Уже через минуту можно ощутить смену температурного режима. Известно, что модельный ряд представлен двумя цветами – черным и хаки.

Напомним, ранее «умная» куртка была изобретена учеными из Швейцарии. Ее уникальность состоит в том, что она способна испарять пот. Куртка, по словам самих разработчиков, должна произвести революцию в производстве одежды.