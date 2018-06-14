Теперь роботы могут повторять движения виртуальных персонажей

Разработчики из Disney Research обнародовали алгоритм, который позволяет создавать каркасы двигающихся роботов. Суть изобретения заключается в том, что они повторяют движения виртуальных персонажей.

Пользователю нужно только в программе набор движений робота, после чего тот начнет двигаться так, как необходимо. Этот алгоритм осуществляется при помощи изогнутой проволок, которые составляют каркас роботов. Его части двигаются благодаря прикрепленным тросам. Таким способом инженеры создали шесть прототипов, в том числе руку, способную захватывать предметы.

Кроме того, VR-кресло поможет полностью погрузиться в виртуальный мир, то есть органами чувств ощутить то, что там происходит. Исследователи создали программу, которая способна сымитировать чувство перемещения при ходьбе, передавая короткие вибрации в носок и пятку, может стимулировать мышцы ног и плечевого пояса и многое другое. По словам разработчиков, кресло для виртуальной реальности поможет значительно расширить как уже применяемые в VR возможности, так и предложить пользователям новые. С их помощью можно будет посетить популярные туристические места и музеи.

Также стоит отметить тот факт, что японский почтовый оператор Japan Post впервые начал доставлять почту дронами. Это связано с тем, что на территории страны не хватает работников в сфере префектуры. В качестве теста беспилотник привез детские рисунки и новогодние открытки из одного офиса компании в другой, расстояние между ними равно девяти километрам. Это расстояние дрон преодолел за пятнадцать минут. Теперь данный оператор имеет намерение использовать беспилотники постоянно.