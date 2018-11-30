Компания Huawei «раздразнила» новым таинственным продуктом

Презентация нового продукта должна состояться 10 декабря. Компания представила анонс, однако никаких подробностей о новом товаре не раскрыла.

Компания Huawei «раздразнила» фанатов техники новым таинственным продуктом. Китайская корпорация представила анонс на новый товар, сопроводив его загадочным изображением.

В анонсе показано изображение, на котором указана дата презентации и цифра «3». Также там указано «Honor», что дает отсылку к смартфонам. По мнению экспертов, компания представит или три продукта, или же один товар, связанный с таинственной цифрой.

Эксперты предполагают, что компания готовится представить технологию GPN Turbo 3.0. Также возможно, что Huawei выпустит 3D-камеру для своего смартфона Honor V20. Все эти версии являются предположительными, ведь компания не раскрыла совсем никаких подробностей, а лишь «раздразнила» новым продуктом, предоставив на него таинственный анонс.