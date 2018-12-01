Ученые СФУ: спутники будут проводить агромониторинг

Как стало известно журналистам, ученые из Сибирского Федерального Университета, расположенного на территории Красноярска, планируют создать систему агромониторинга.

Эта система должна работать на основе данных, получаемых в результате космической съемки. Данную информацию сообщил профессор кафедры систем искусственного интеллекта. На данный момент проблемой является то, что имеющиеся сведения в аграрной сфере обрабатываются только по запросам правительства, а также зачастую содержат неточную информацию. В связи с этим главной целью разработчиков данной системы стало создание рационального метода получения информации, в котором человеческий фактор будет полностью исключен.

Кроме того, в Красноярске был открыт научный фестиваль под названием «Наука 0+». Отмечается, что данное событие проводится уже в четвертый раз. На площади в полторы тысячи квадратных метров было расположено множество площадок с разнообразными интерактивами. Фестиваль прошел в семидесяти регионах России, а в Красноярске он является итоговым. В организации мероприятия принял участие СФУ. Одной из главных целей фестиваля является помощь в определении с будущей профессией участникам мероприятия. Также они могут понять, какие знания в дальнейшем им должны пригодиться.