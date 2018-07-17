Роскосмос изучит варианты облика ракеты для полета к Луне

В главном институте ракетно-космической отрасли ЦНИИМаш пройдет совещание предметом которого будет выбираться внешний вид отечественной сверхтяжелой ракеты, которая отправится спутнику Земли.

На встрече будут присутствовать управляющие ракетно-космических предприятий и руководящий состав Роскосмоса. Повесткой дня станет рассмотрение и выбор нескольких вариантов облика ракеты. После этого варианты будут предоставлены научно-техническому совету государственной корпорации.

Среди вариантов Роскосмос рассматривает план сверхтяжелой ракеты-носителя, которая сможет оторвать от Земли 103 тонны груза и доставить его на околоземную орбиту. У этой ракеты установлен двигатель РД-180, вокруг которого зафиксированы 6 боковых блоков, спроектированных на основе ракеты «Союз-5», которая была оснащена двигателями РД-171.