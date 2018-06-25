Google запустила сервис Earth Studio для виртуальной аэросъемки

Он позволяет создавать трехмерные анимированные видеоролики из живописных уголков Земли. Примеры таких проектов разработчики показали в презентационном ролике.





Представители Google отмечают, что работа с сервисом Earth Studio не требует продвинутых навыков в создании анимации. Они запустили тестовую версию с довольно простым функционалом. Нужно лишь зайти на сайт и оставить заявку в специальном разделе.

Сервис позволяет имитировать аэросъемку, используя заранее созданный набор снимков. При этом авторы смогут выбирать не только местность, но и степень приближения к объектам. Доступны виды как с орбиты, так и с высоты птичьего полета - буквально в нескольких метрах от зданий. Пользователи могут заставить виртуальную камеру двигаться на разных скоростях, динамично меняя ракурсы и зум.