В США официально утвердили создание ядерной бомбы нового поколения

Новая боеголовка будет обладать регулируемой мощностью и возможность воздействия на гравитацию.

Только что стало известно, что Центр по ядерному оружию ВВС США получил официальное разрешение на переход к этапу производства новой управляемой сборки хвостовой части ядерной бомбы B61-12. «Это знаменует собой завершение весьма успешной разработки», - сказал полковник Дастин Циглер, директор AFNWC по воздушной доставке. Проект, известный как «Milestone C», привел к завершению серии летных испытаний в стадии разработки. Офис программы завершил 27-месячную тестовую программу менее чем за 11 месяцев, со стопроцентным успехом для всех своих 31 сброса бомб. По словам Циглера, ускоренный график, а также другие стратегии снижения рисков позволили офису программы сэкономить более 280 миллионов долларов на затратах на разработку. Новое оружие будет обладать не только управляемостью, но и совершенно новыми свойствами.

Регулирование мощности, по мнению полковника Циглера, позволит совершать точечные удары по стану противника, а засекреченная технология воздействия на гравитацию позволит также усилить эффект воздействия бомбы. Кроме того, TKA достигла более чем пятикратного размера требуемой производительности во время опытно-конструкторских испытаний и готова начать первоначальные эксплуатационные испытания и оценку. После получения позитивных результатов ВВС США готовы будут начать интеграцию новой бомбы в военную технику, в частности в воздушную.