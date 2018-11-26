Появились фото «дырявого» смартфона Huawei Nova 4

В Сеть попали отличные фотографии грядущего Huawei Nova 4, основными фишками которого стал «дырявый» дисплей и экран, занимающий почти 92% площади на передней стороне устройства.

По фото видно, что в углу экрана есть характерное для модели отверстие с расположенной в нём фронтальной камерой. Должно сказать, инновация выглядит свежо и достаточно «драйвово».

Кадры со смартфоном – это скриншоты из видео, выложенного на одном испанском ресурсе.

Ожидается, что устройство поступит в продажу вскоре после анонса, запланированного на 17 декабря. Также сообщается предварительный диапазон цен на новый гаджет от популярного китайского бренда – от 400 до 600 долларов