Рендеры нового Samsung Galaxy S10 с двумя камерами утекли в сеть

В сеть просочились первые рендеры (компьютерные изображения) готовящегося к выходу смартфона от Samsung. Как можно судить, грядущий гаджет оснащён двумя основными камерами, расположенными на задней панели.

Также, судя по изображению, смартфон от известного корейского бренда будет снабжён фирменным чехлом, не снижающим функционал обеих камер.

Как стало известно, более совершенная версия телефона – Samsung Galaxy S10+ - будет снабжена не двумя, а тремя параллельно расположенными камерами на задней крышке.

Анонс нового гаджета ожидается в первые месяцы 2019 года, пока сложно судить, какие технические компоненты и аксессуары точно войдут в финальную сборку.

Известно, что устройство получит 6 гигабайт оперативной памяти, экран составит 6.44 дюймов, с моделью процессора производитель ещё определяется.