Китай запустит в космос первую орбитальную электростанцию

Не далее, чем в четверг в Поднебесной были заключены соглашения между местными инженерными организациями о создании экспериментальной базы для создания первой в мире космической электростанции.

Первоначальные инвестиции в проект должны составить 100 миллионов юаней.

Идеи подобного рода проектов волнуют человечество со второй половины прошлого столетия. Весомым плюсом такой электростанции является несравнимая с земной мощность. Известно, что большая часть ультрафиолетового излучения, являющегося «топливом» для солнечных уловителей, фильтруется атмосферой Земли. До поверхности доходят только крохи.

Основные проблемы в создании орбитальной электростанции – это выведение её на орбиту и дистанционная передача электроэнергии на Землю.

Решением этих вопросов и займутся на новой технологической базе в Китае.