На хакатоне в Москве специалисты разработают новые решения по улучшению цифровой среды

С 7 по 10 декабря в столице пройдет масштабный в России хакатон под названием Urban.Tech Challenge. За 70 часов соревнования более 500 специалистов должны успеть создать инновационные продукты для усовершенствования городской цифровой среды, например программные решения, мобильные приложения, веб-сайты.

Для создания подобных разработок понадобится использование передовых IT-технологий, как искусственный интеллект, big data и нейросети, о такой необходимости сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Известно, что принять участие в мероприятии изъявили желание порядка 1700 человек, но было отобрано только 500 участников. Все, что разработают новаторы будут изучать эксперты из коммерческого и государственного сектора, в том числе представители департаментов - партнеров мероприятия.







