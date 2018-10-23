Ученые изобрели самообучающийся ИИ для настольных игр

Новая система умеет самостоятельно обучаться настольным играм, оказывая достойное соперничество человеку.

Создатели нейросети AlphaGo Zero, которая обладает свойством самообразования, сообщили о новом варианте своей разработки. Обновленная версия умеет играть во множество популярных настольных игр мира. К тому же, искусственный разум способен обучаться новым играм, а также развивать тактические навыки в изученных. Машина уже доказала, что может обыгрывать даже самых именитых чемпионов. Полное описание разработки напечатано на страницах издания Science.

По словам главного инженера проекта Дэвида Сильвера, AlphaGo Zero смогла достичь высот в шахматах, го и прочих известных играх за довольно короткие сроки, в то время как человеку для этого понадобились столетия. Нейросеть обучается самостоятельно, без вмешательства разработчиков. «Нашей главной задачей остается создание такого искусственного интеллекта, который мог бы сам решать сложнейшие задачи человечества, например создание новых лекарственных препаратов», - рассказал Сильвер. Впервые систему испытали в 2014 году. Тогда она пять раз подряд обыграла в древнюю китайскую игру го чемпиона Европы Фана Хое.