6 декабря разработчики внесли изменения в работу смартфонов Xiaomi. Теперь гаджеты получили возможность делать более качественные снимки.

Компания Xiaomi при помощи ИИ улучшит камеры на всех своих смартфонах. Это уже начало осуществляться. Разработчики решили внедрить во все модели смартфонов от Xiaomi систему искусственного интеллекта, которая получила название DeepExposure. Данная система появится в прошивке MIUI 10.

По данным экспертов, которые уже успели ознакомиться со смартфонами Xiaomi, успевшими получить новую технологию, изменения в работе камер действительно видны. Специалисты утверждают, что при помощи ИИ компания Xiaomi действительно улучшит камеры на всех своих смартфонах. Теперь камеры смогут делать куда более качественные снимки в недостаточной освещенности. Также камеры на смартфонах Xiaomi смогут лучше снимать в условиях сильного солнечного света. Такие успехи стали доступны для камер Xiaomi благодаря технологии ИИ в новой системе. Искусственный интеллект разделяет снимки на тысячи маленьких частей, после чего редактирует экспозицию и яркость в каждой из них.