"Яндекс.Навигатор" запустил удаленную оплату топлива на АЗС

Сегодня, 09:49 \\ Техника и технологии

С новой функцией водители смогут заправлять автомобиль, не покидая салона. И при этом не доплачивать сервису за комиссию.


 

7 декабря "Яндекс.Навигатор" получил очередное обновление. Пока только для Android - поддержку iOS разработчики добавят спустя некоторое время. Оно принесло возможность удаленной оплаты на АЗС. Пользователю достаточно указать тип топлива, объем, номер колонки и запустить обслуживание.

Стоит отметить, что услуга доступна не на всех станциях. Где именно можно рассчитаться дистанционно - подскажет само приложение. Оно выделило "АЗС с оплатой" в отдельную категорию. Впрочем, в перечень уже вошли тысячи заправок компаний-партнеров, таких как "Радуга и партнеры", "Нефтьмагистраль" и "ЕКА". Вскоре "Яндекс" планирует подключить к системе сети «Татнефти» и Shell.

Разработчики "Навигатора" уверяют, что в ближайшее время платить удаленно можно будет не только за бензин. Подобным образом АЗС начнут продавать кофе, фаст-фуд и аксессуары. Вместе с тем "Яндекс" не забывает про сервис "Заправки" и анонсирует появление в нем новых функций.

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Автор - Александр Лубяной
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