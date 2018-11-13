Bethesda рассказала о ближайших изменениях в Fallout 76

Разработчики обещают регулярно устраивать для пользователей интересные мероприятия и события. Об этом идет речь в очередном выпуске "Вестей из Убежища" на официальном сайте.





4 декабря Bethesda выпустила для Fallout 76 обновление, призванное исправить ряд ошибок и изменить игровой баланс в лучшую сторону. Среди прочего, студия увеличила вместимость тайников на 50%.

Ещё один патч запланирован на 11 декабря. В ближайшее время игроки 50-го уровня получат возможность заново распределить очки S.P.E.C.I.A.L. Вдобавок, заметят существенное изменение системы C.A.M.P. У неё появится функция "Бульдозер", которая позволит быстро расчистить территорию будущего лагеря от крупных предметов. Например, камней и деревьев. Достаточно поместить игровой объект в границах преграды. Следующее обновление состоится 18 декабря. Однако подробности Bethesda пока не разглашает.

Куда больше новшеств принесет 2019 год. Уже в январе разработчики собираются запустить несколько событий длиной в неделю. Они будут временно изменять геймплей.