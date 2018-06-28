Су-57 может получить гиперзвуковые ракеты, подобные "Кинжалам"

Сегодня, 11:35 \\ Техника и технологии

Относительно компактные габариты позволят разместить снаряд внутри фюзеляжа истребителя. По словам инсайдеров, такой проект пополнил государственную программу вооружения на 2018-2027 годы.



 За указанный период российские оружейники должны разработать для самолета новые гиперзвуковые ракеты. Они могут получить характеристики, подобные нашумевшим "Кинжалам". Но, в то же время, и меньшие размеры.

Будущими ракетами планируют оснастить новейшие истребители Су-57. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на собственных источников в авиационной сфере. Пока неизвестно, когда именно новые ракеты пополнят арсенал самолетов пятого поколения. Вероятно, даже опытных испытаний придется ждать не один год.

Напомним, сейчас с "Кинжалами" летают российские модели МиГ-31К. Этот ракетный комплекс довольно крупный, а потому крепится снаружи - под днищем истребителя. Отсоединяясь, ракета разгоняется собственным двигателям до 10 показателей Маха, сохраняя способность маневрировать и уклоняться от оборонительных систем. В таком режиме она может продететь около 2 тысяч километров.

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Автор - Александр Лубяной
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