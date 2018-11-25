"Предоставляли личные данные": парламент Британии обнародовал компромат против Facebook

Стало известно, что на социальную сеть Facebook был опубликован компромат, который обнародовали британские парламентарии. В частности, это секретные внутренние документы корпорации, в которых сообщается о том, что компания незаконно распространяет данные пользователей рекламным компаниям.

Отмечается, что ранее по этому вопросу проводилось расследование. Проблема заключается в том, что данная информация предоставлялась без разрешения владельцев. Руководство социальной сети отрицает свою вину, отмечая, что документы представлены выборочно только для того, чтобы дискредитировать Facebook.

Кроме того, Европейский Союз начал подписывать договор по Brexit. Данную информацию сообщает пресс-служба Еврокомиссии. Примечательно, что все пункты соглашения приняты, теперь осталось признать их официально. В том случае, если Брюсселем данное соглашение будет одобрено, оно сможет вступить в силу 30 марта 2019 года, при условии, что Великобритания также одобрит его. Незадолго до этого в парламенте Британии происходили поры о соглашении с ЕС, представленном премьером Терезой Мэй. Но к данному моменту времени все трудности разрешены.

Также стоит отметить тот факт, что парламент Великобритании потерял доверие к Терезе Мэй. Члены нижней палаты приступили к расследованию вопроса о неуважении Кабинета министров в отношении законодательного органа. Причиной разбирательства, как оказалось, стал отказ правительства Британии предоставить депутатам подробный отчет последствий выхода СК из ЕС.