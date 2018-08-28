Аэропорт Абу-Даби превращает шаги пассажиров в электричество

Сегодня, 20:28 \\ Техника и технологии

На территории аэропорта Абу-Даби появился необычный пешеходный переход: он способен превращать шаги прохожих людей в электричество, как передает издание Arabian Business.

 Переход, находясь между первым и третьим терминалом, занимает площадь в 16 кв. метров. В день ему удается собрать энергию от шагов около 8 тыс. прохожих. Энергия, добытая с помощью такого системы, расходуется на освещение самого перехода. Также система считает количество шагов.

 Выработку электричества обеспечивают электромагнитные генераторы. Покрытие пешеходного перехода состоит из треугольных панелей, которые соединяются между собой. Количество полученной энергии можно увидеть на оборудованных около перехода интерактивных экранах.

Разработкой перехода занималась британская компания, специализирующаяся на высоких технологиях. Как сообщили в Arabian Business, подобное изобретение появилось впервые на территории всего Ближнего Востока.

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Автор - София Волкова
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