В России запустят производство «умных» счетчиков электроэнергии

О запуске новых «умных» счетчиков электроэнергии договорились холдинг «Росэлектроника» и «ПКК Миландр», производящий интегральные микросхемы. Соответствующее соглашение было подписано на форуме «Электрические сети», проходящем в Москве.

Заключенный договор предполагает создание интеллектуальных приборов, измеряющих количество потребляемой электроэнергии. Само производство развернут на предприятиях «Росэлектроники». Ожидается, что в год в России будет выпускаться 1,5 млн. приборов. Таким образом, авторы соглашения рассчитывают, что идея окупит себя за год.

Сейчас российские электросчетчики производятся с использованием иностранных интегральных схем, печатных плат и деталей корпуса. Главным преимуществом новых приборов станет то, что в них будут встроены интегральные схемы отечественного производства. Такой шаг позволит производству больше не зависеть от комплектующих, производимых за рубежом, а также поспособствует импортозамещению.