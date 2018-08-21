В России запустят производство «умных» счетчиков электроэнергии

Сегодня, 16:49 \\ Техника и технологии

О запуске новых «умных» счетчиков электроэнергии договорились холдинг «Росэлектроника» и «ПКК Миландр», производящий интегральные микросхемы. Соответствующее соглашение было подписано на форуме «Электрические сети», проходящем в Москве.

 Заключенный договор предполагает создание интеллектуальных приборов, измеряющих количество потребляемой электроэнергии. Само производство развернут на предприятиях «Росэлектроники». Ожидается, что в год в России будет выпускаться 1,5 млн. приборов. Таким образом, авторы соглашения рассчитывают, что идея окупит себя за год.

Сейчас российские электросчетчики производятся с использованием иностранных интегральных схем, печатных плат и деталей корпуса. Главным преимуществом новых приборов станет то, что в них будут встроены интегральные схемы отечественного производства. Такой шаг позволит производству больше не зависеть от комплектующих, производимых за рубежом, а также поспособствует импортозамещению.

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Автор - София Волкова
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