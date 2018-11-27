«Триколор» и компания Bazelevs планируют запустить первый новогодний канал

Сегодня, 15:04 \\ Техника и технологии

Новый телеканал «Ёлки TV» будет полностью посвящён Новому году и появится на российских телевизорах 7 декабря.

Канал будет работать в составе основного пакета оператора спутникового телевидения «Триколор». Ожидается, что его аудитория составит около 30 млн. человек. Как сообщается в пресс-релизе оператора, все новогодние праздники в эфире будут транслироваться уже вышедшие части многосерийной кинофраншизы «Ёлки», а также бэкстейджи, тизеры и иные дополнительные материалы.

Кроме того, на телеканале состоится трансляция новеллы «Братья», рассказывающей о дружбе персонажей Сергея Светлакова и Ивана Урганта. Картина представляет собой несколько эпизодов, которые не попали в прошлые фильмы. Зрителям также покажут фильм о фильме с кадрами последнего съёмочного дня, а также прямую трансляцию премьерного показа «Ёлок последних в Москве».

В рекламе, посвящённой запуску канала, снялся режиссёр «Ёлок» Тимур Бекмакбетов. До этого режиссёр никогда не появлялся в рекламных роликах.

Ранее о намерении запустить собственный телеканал сообщил «Роскосмос».

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Автор - Елена Андреева
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