«ВКонтакте» теперь рекламирует сайты

Как стало известно журналистам, социальная сеть «ВКонтакте» запустила формат «Реклама сайтов» в новостной ленте. При этом для создания объявления не обязательно иметь свой паблик или группу.

Существенным отличием от имеющегося формата ТГБ является то, что нововведение позволит рекламодателям выбрать для показа объявления любую интересующую платформу. К ним относятся как полная и мобильная версия сайта, так и мобильное приложение. Формат рекламы представляет собой часть новостной ленты и выглядит как обычный пост, за исключением надписи «Реклама сайта» под заголовком. Примечательно, что рекламодатели будут оплачивать только переходы на сайт.

Также стоит отметить тот факт, что во "ВКонтакте" можно научиться интересным вещам. В частности, как отменить концерт «аморального» музыканта. На просторах социальной сети появилась инструкция по срыву концерта музыкальной группы. Данную запись опубликовали администраторы группы «Научи хорошему». Авторы проекта делают акцент на том, что музыка и концерты некоторых современных исполнителей влияют на подростков весьма деструктивно. Администраторы группы предлагают родителям скачать образец жалобы и адаптировать ее под конкретную ситуацию, после чего разослать в разные инстанции.

«Одноклассники» присоединились к акции против гендерного насилия, в скором времени в социальной сети пройдет прямой эфир, в ходе которого состоится обсуждение. У пользователей появится возможность задать волнующие их вопросы и поделиться мнением о существующей проблеме.