На Кубе с 6 декабря заработает мобильный интернет

Технический прогресс неумолим и шагает по планете семимильными шагами. Наконец-то он добрался и до острова Куба, где с 6 декабря мобильной интернет 3G станет доступен всем жителям, а не только туристам, государственным ведомствам и иностранным бизнесменам. Об этом сообщил президент государственной кубинской телекоммуникационной компании ETECSA Майру Аревич.

Компания ETECSA, созданная в 1994 году, является единственной компанией на острове, которая предоставляет стационарную и мобильную связь, а также доступ в интернет.

Кубинцам предоставят на выбор несколько тарифных планов. Так, 600 Мбайт в месяц обойдутся в 7 конвертируемых песо (примерно 1 доллар США). За 1 Гб придется заплатить 10 конвертируемых песо, за 2,5 Гб – 20 песо, за 4 ГБ – 30 песо.

Все владельцы смартфонов, которые поддерживают 3G, смогут приобрести пакет интернета, позвонив по специальному номеру.

Процесс подключения будет проходить постепенно и продлится до 8 декабря.

Куба является одной из стран с наиболее низким числом пользователей интернета, однако местные власти прилагают максимальные усилия, чтобы исправить ситуацию. К примеру, в 2013 году была запущена сеть государственных интернет-кафе, а 2017 году в стране заработали несколько тысяч точек доступа к Wi-Fi в парках и других общественных местах. При этом власти Кубы блокируют сайты с призывами к смене политического строя на острове.