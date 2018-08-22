Беспилотники "Ростеха" будут следить за состоянием электросетей

Это избавит специалистов от необходимости самостоятельно выезжать к опорам. О возможностях новых дронов пишет пресс-служба госкорпорации.

Беспилотники разработали и представили сотрудники "Росэлектроники", холдинга, входящего в "Ростех". Они созданы из композитных материалов, выдерживающих дождь, ветер, снег и температуру от -30 до +60 градусов. Аппараты будут передавать изображения электросетей через гиростабилизированные камеры и тепловизоры. Компьютерам предстоит принимать видео и автоматически обрабатывать при помощи соответствующих программ. После сеанса работы беспилотникам нужно залетать на зарядные станции. Последние планируют устанавливать на крышах трансформаторных станций.

Как отметили представители "Ростеха", дронам не помеха наземные и водные препятствия, а также погодные условия или время суток. Кроме того, для анализа им не нужно отключать напряжение. Такая технология позволит электрикам следить за ЛЭП в автоматическом режиме и быстро находить поврежденные участки для ремонта. В том числе, провисание, нарушение изоляции, наклоны опор и посторонние объекты вблизи ЛЭП.