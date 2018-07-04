Два приложения для IOS воровали у пользователей деньги через Touch ID

Специалист по кибербезопасности Лукас Стефанко (Lucas Stefanko) обнаружил в AppStore два приложения для занятий спортом, которые воровали деньги со счетов пользователей. Результаты своего расследования он опубликовал в блоге компании ESET. Приложениями-вредителями оказались Fitness Balance и Calories Tracker.

Для осуществления кражи злоумышленники использовали сканер отпечатка пальца Touch ID, встроенные в технику Apple. Во время первого запуска приложения пользователя якобы для разработки наиболее подходящей диеты, расчета индекса массы тела и ежедневного потребления калорий просили отсканировать палец.

После того, как ничего не подозревающий пользователь прикладывал палец к Touch ID, автоматически открывалась платная версия программы, а сканирование отпечатка пальца подтверждало ее покупку. Отметим, что мошенники продавали сразу улучшенную версию приложение. У Fitness Balance сумма равна 120 долларов США, а в Calories Tracker – 140 евро. Уведомление о списании средств появлялось буквально на одно мгновение и тут же исчезало.

Не попались на удочку кибермошенников только владельцы iPhone X, у которых есть защитная функция Double Click to Pay.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Стефанко порекомендовал усложнить процедуру оплаты покупок на своем смартфоне.

Вредоносные программы уже удалены из AppStore.

К сожалению, вернуть обманутым пользователям украденные средства вряд ли удастся.