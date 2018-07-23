Дорогу конкурентам: Facebook меняет политику компании

В этом мире все меняется, и даже те вещи, которые ранее казались незыблемыми, трансформируются или совсем исчезают. Вот и Facebook сменила политику компании и теперь другие фирмы смогут создавать на базе социальной сети приложения, дублирующие уже имеющиеся на ее платформе сервисы и функции. Новые сторонние разработки смогут стать конкурентами популярной сети Facebook, которая насчитывает два миллиарда пользователей по всему миру.

В администрации Facebook сообщили, что отныне отказываются от пункта 4.1, прописанного в политике социальной сети, который гласит «Представьте что-то уникальное для сообщества. Не копируйте основные функции, которые уже предоставляет Facebook».

Отмена этого пункта в значительной мере снизит риски, связанные с разработкой приложений на базе Facebook и представит соцсеть в более выгодном свете в глазах регулирующих органов. Это лишит главного аргумента тех недоброжелателей, которые обвиняют Facebook в злоупотреблении своим доминирующим положением.

В заявлении компании также сказано, что теперь они хотят, чтобы их платформа оставалась максимально открытой. Это решение в Facebook считают правильным, поскольку платформы и технологии развиваются и растут.

Напомним, что социальная сеть Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его соседями по комнате в период обучения в Гарвардском университете. Первоначально сеть была доступна только студентам Гарварда, позже к ней подключились студенты Бостонского университета, а затем и все американские студенты. С 2006 года пользователем новой социальной сети может стать любой пользователь Сети в возрасте от 16 лет, имеющий электронный адрес.