Как стало известно, в результате атаки хакеры получили данные пользователей Quora. Данную информацию сообщил сам сервис. Примечательно, что об атаке стало известно 30 ноября.

Взлому подверглась одна из систем сервиса, в результате чего могла произойти утечка персональной информации. В руки злоумышленников могла попасть такая информация как имена, электронные адреса, пароли и данные из Facebook и Twitter. Сотрудники оповещают пострадавших и удаляют их аккаунты, принимаются меры по улучшению мер безопасности. На данный момент времени компания проводит расследование по факту произошедшего.

Также стоит отметить тот факт, что на этом онлайн-сервисе люди задают вопросы, на которые получают вопросы. Сотрудники авиакомпаний отозвались на вопрос в сервисе Quora. Интересно, что очень часто от пассажиров утаивают информацию, способную учинить переполох на борту. Одной из запретных тем является турбулентность. Во время авиаперелетов командир корабля спокойно просит пассажиров пристегнуться, не раскрывая возможных последствий. Рон Вагнер призывает людей всегда закреплять ремень безопасности, ведь турбулентность может накрыть самолет весьма неожиданно. Это грозит неприятным путешествием под потолком салона и переломами при падении.

На этом же портале рассказали, какое наказание придумать для детей, которые не хотят ходить в церковь. Совет одного из пользователей значительно выделился среди прочих. Мужчина посоветовал оставлять ребенка дома, чтобы он среди пустых удовольствий мог почувствовать всю тяжесть потери.