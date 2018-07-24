«МегаФон» стал лидером по скорости передачи данных в Москве и области

Сегодня, 17:03 \\ Техника и технологии

Аналитическое агентство Telecom Daily провело независимую оценку операторов мобильной связи на территории Москвы. Согласно данным, «МегаФон» является лидером по скорости передачи данных по технологии LTE.

 В 10 крупных населенных пунктах Подмосковья за 30 км от МКАД были измерены такие показатели качества операторов как скорость передачи данных до абонента, качество голосовой связи и стабильность сервиса. «МегаФон» показал наилучшие результаты в скорости передачи данных к абоненту по LTE, как средней, так и максимальной. Второе место в этой номинации досталось МТС. Tele2 и «Билайн» разместились на третьей строчке, так как имеют среднюю скорость передачи данных.

Лучшее качество соединения обнаружили у «Билайн», так как этот оператор не имеет блокировок и преываний во время звонка. Он также положительно отличился в качестве передачи голоса. Второе место досталось Tele2.

По стабильности сервиса особых нарушений не было найдено. В этой категории лидируют три оператора - «МегаФон», МТС и «Билайн».

Что касается 3G, лучшим стал Tele2, после него - «Билайн», у которого самая высокая скорость в данной технологии. МТС расположился после «Билайн» в максимальной скорости по 3G.

Антон Пирогов, директор московского филиала «МегаФона» рассказал, что компания не отстает от развития технологий и требований клиентов. Компания тестирует поколение связи 5G, основой для которого является сеть LTE.

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Автор - София Волкова
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