В Сети появились фото и технические характеристики смартфона Lenovo Z5s

В Сеть попали компьютерные изображения смартфона Lenovo Z5s, презентация которого назначена на 6 декабря текущего года. Также стали известны примерные технические характеристики нового гаджета.





Устройство получит дисплей Samsung Infinity-O, который займет 95% площади передней панели, с круглым вырезом под фронтальную камеру наверху в центре. Диагональ экрана составит 6,4 дюйма, разрешение - 2340 х 1080 пикселей.

Основная тройная камера будет оснащена датчиками на 20,12 и 8 Мп. Также появится возможность фазового фокуса, оптической стабилизации и съемки в ночном режиме для получения качественных фотоснимков. Фронтальная камера на 20 Мп будет поддерживать HDR, а также предложит пользователю опции размытие фона, применение различных фильтров итд.

Работать Lenovo Z5s будет на процессоре Snapdragon 710, и получит 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 256 ГБ флэш-памяти. Кроме того, на задней панели будет размещен сканер отпечатков пальцев, в дополнение к которому появится поддержка разблокировки по лицу.

Объем аккумулятора составит 4000 мАч и будет оснащен функцией быстрой зарядки.

Lenovo - китайская компания, основанная в 1984 году. Специализируется на выпуске персональных компьютеров и смартфонов. Занимает пятое место в мире по производству мобильных телефонов.