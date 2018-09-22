Роскосмос намерен запустить собственный телеканал

Ожидается, что телевидение от госкорпорации будет вещать 24 часа в сутки, а материал для него будет создавать собственная телестудия Роскосмоса.

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко отмечает, что возможно в скором времени мощности телестудии будут применены для создания некоего аналога телевидения госкорпорации. Кроме того, он напомнил, что собственный телеканал уже есть у NASA, который также работает 24 часа в сутки и освещает не только работу организации, но и транслирует вид на Землю из космоса. Устименко сообщил, что Роскосмос уже сделал первые шаги для создания собственного телеканала.

Телевизионная студия Роскосмоса появилась 11 января 2005 года. Основными направлениями студии являются создание документальных фильмов и телевизионных программ, а также прямые трансляции запусков ракет.

В конце ноября Роскосмос объявил о намерении создать спутниковую систему «Марафон», которая позволит госкорпорации выйти на рынок интернета вещей. Также Роскосмос ранее представил пользователям обновлённый сайт, с улучшенной функциональностью, структурированностью и адаптивностью к мобильным устройствам.