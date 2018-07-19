СМИ узнали о новом способе IT-вымогательства

Чем больше компаний подвергаются атакам программ-вымогателей, тем больше востребованы люди, называющие себя консультантами по расшифровке заблокированных файлов. Однако теперь опасность заключается в том, что вымогатели и консультанты могут сотрудничать между собой. Об этом сообщает Check Point Research.

Программа-вымогатель, совершая атаку на компанию, зашифровывает все важные данные. Многие компании не заботятся о создании резервных копий на подобный случай, поэтому им приходится искать специального человека, который поможет расшифровать данные. Но и здесь нужно быть начеку: иногда дешифровщики сами вступают в сговор с создателями программ-вымогателей.

Как рассказывают Check Point Research, компания Dr. Shifro в 2016 году во время большого количества кибератак создал специальный сервис для расшифровки зараженных данных. В компании утверждали, что ими используется уникальная система, восстанавливающая материалы. На самом деле, Dr. Shifro вступали в сделку с авторами мошеннических программ. Согласно оценке, создатель программы получал $1,3 тыс., а консультанты Dr. Shifro — $1 тыс. с компании, которая обратилась за расшифровкой.

2017 года выдался особенно насыщенным в плане количества кибератак. В прошлом году мир всколыхнули такие вымогатели как WannaCry, NotPetya и Bad Rabbit. Сейчас авторы подобных вредоносных продуктов стали избирательнее и направляют свою деятельность, в первую очередь, на бизнес, рабочие процессы которого можно полностью прервать и потребовать в качестве выкупа огромную сумму денег. Об этом рассказали в Digital Security.