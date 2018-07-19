СМИ узнали о новом способе IT-вымогательства

Сегодня, 14:43 \\ Техника и технологии

Чем больше компаний подвергаются атакам программ-вымогателей, тем больше востребованы люди, называющие себя консультантами по расшифровке заблокированных файлов. Однако теперь опасность заключается в том, что вымогатели и консультанты могут сотрудничать между собой. Об этом сообщает Check Point Research.

 Программа-вымогатель, совершая атаку на компанию, зашифровывает все важные данные. Многие компании не заботятся о создании резервных копий на подобный случай, поэтому им приходится искать специального человека, который поможет расшифровать данные. Но и здесь нужно быть начеку: иногда дешифровщики сами вступают в сговор с создателями программ-вымогателей.

Как рассказывают Check Point Research, компания Dr. Shifro в 2016 году во время большого количества кибератак создал специальный сервис для расшифровки зараженных данных. В компании утверждали, что ими используется уникальная система, восстанавливающая материалы. На самом деле, Dr. Shifro вступали в сделку с авторами мошеннических программ. Согласно оценке, создатель программы получал $1,3 тыс., а консультанты Dr. Shifro — $1 тыс. с компании, которая обратилась за расшифровкой.

2017 года выдался особенно насыщенным в плане количества кибератак. В прошлом году мир всколыхнули такие вымогатели как WannaCry, NotPetya и Bad Rabbit. Сейчас авторы подобных вредоносных продуктов стали избирательнее и направляют свою деятельность, в первую очередь, на бизнес, рабочие процессы которого можно полностью прервать и потребовать в качестве выкупа огромную сумму денег. Об этом рассказали в Digital Security.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

В российском Battle.net продают товары за евро по новой стоимости

Как стало известно, в российском онлайн-сервисе Battle.net товары стали продавать в евро вместо рублей, что несколько часов назад заметили пользователи.

Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона...

Стало известно, как разработчики игр вытягивают деньги у геймеров

 Эксперты смогли вычислить распространенные у разработчиков игр приемы, с помощью которых...

Супруга Игоря Николаева восхитила поклонников своей стройной фигурой

 Юлия Проскурякова непродолжительное время отсутствовала в медийном пространстве. За этот...

Sony оформила патент на гибкие смартфоны с прозрачными экранами

 Инновационные характеристики обеспечит технология, совмещающая две матрицы. 22 ноября её...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ