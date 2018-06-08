Мобильные телефоны вытеснили пейджеры: в Японии закрылась последняя пейджинговая компания

Сегодня, 14:28 \\ Техника и технологии

Как стало известно, в Японии была закрыта последняя существовавшая пейджинговая компания Tokyo Telemessage. Это связано с тем, что на продукцию отсутствует спрос. Сейчас у компании осталось всего полторы тысячи подписчиков на это устройство.

Данную информацию сообщает CNN. Напомним, что первый в во всем мире пейджер выпустила американская компания Motorola больше пятидесяти лет назад. В Японии услуги такого рода начали предоставлять компании Nippon Telegraph и Telephone Public Corp. На территории Японии во времена наибольшей популярности услугами пейджинговых компаний пользовались порядка 10 млн человек в Японии. На данный момент существует вероятность, что данное устройство не исчезнет из употребления, а просто будет видоизменено. Устройства смогут использовать для передачи предупреждающих сигналов при угрозе стихийных бедствий.

Также стоит отметить тот факт, что 3 декабря 1992 года является "днем рождения" СМС-сообщения, в этот день состоялась первая передача. Спустя десять лет после отправки первого короткого сообщения появилась возможность общения через мобильные телефоны, которые со временем практически полностью вытеснили с рынка пейджеры. Примечательно, что этому также могло способствовать постепенное снижение стоимости услуги СМС.

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Автор - Алевтина Сергеева
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