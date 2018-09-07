Джим Брейер: Bitcoin на пороге более сильного падения

Криптовалюту ждёт новая волна падения, однако, у блокчейн-индустрии всё ещё остаются огромные перспективы для развития.

В ближайшем будущем ситуация на рынке криптовалюты примет отрицательную динамику.

На форуме 2018 Global Tech американский миллиардер сообщил, что у инвесторов падает интерес к блокчейну, но он подметил, что данная ситуация носит лишь цикличный характер.

Он сравнил положение криптовалюты на рынке с «Зимой искусственного интеллекта». Данное явление носит периодический спад интереса и инвестирования в сферу ИИ. Брейер рассказал, что такая динамика происходит каждые 10 лет.

Ранее американский капиталист финансировал проекты Circle, Ethereum, VeChain и High Fidelity. А в начале «нулевых» инвестор вложился в акции компании FaceBook.