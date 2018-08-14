Apple составила рейтинг самых популярных приложений 2018 года

Сегодня, 11:19 \\ Техника и технологии

Близится конец года, а это значит, что пришло время подводить итоги и составлять рейтинги. Американская компания Apple опубликовали список мобильных приложений - лидеров по скачиванию в 2018 году.

Список предоставила редакция российского AppStore.

В этом году сохранил свои лидирующие позиции мессенджер WhatsApp, который в 2017 году также оказался самым востребованным приложением. На второй строчке оказался Instagram, обогнавший приложение популярной социальной сети ВКонтакте, которое расположилось на третьем месте. Не попали в тройку лидеров приложения «Сбербанк Онлайн» и YouTube. Они заняли четвертое и пятое места соответственно.

Смогли войти в десятку лидеров такие приложения как Telegram Messenger, «Яндекс.Такси», Joom, Pandao и «Госуслуги».

В этом году рейтинг покинуло приложение популярного интернет-сервиса для размещения объявлений о товарах и поиска работы Avito.

Среди платных приложений, пользующихся особой популярностью у владельцев iPhone, оказались фоторедакторы kirakira+ и Glitché, а также приложение для тренировок #BS365 Workouts.

Самой популярной игрой 2018 года стала головоломка Donut County, а приложением года в Apple признали программу для создания иллюстраций Procreate Pocket.

Ранее сообщалось, что Telegram вошел в список мессенджеров, в котором данные о личных переписках пользователей хранятся в наиболее надежно зашифрованном виде. Самым сомнительным с точки зрения конфиденциальности оказался Facebook Messenger.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

В российском Battle.net продают товары за евро по новой стоимости

Как стало известно, в российском онлайн-сервисе Battle.net товары стали продавать в евро вместо рублей, что несколько часов назад заметили пользователи.

Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона...

Стало известно, как разработчики игр вытягивают деньги у геймеров

 Эксперты смогли вычислить распространенные у разработчиков игр приемы, с помощью которых...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

Sony оформила патент на гибкие смартфоны с прозрачными экранами

 Инновационные характеристики обеспечит технология, совмещающая две матрицы. 22 ноября её...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ