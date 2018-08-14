Apple составила рейтинг самых популярных приложений 2018 года

Близится конец года, а это значит, что пришло время подводить итоги и составлять рейтинги. Американская компания Apple опубликовали список мобильных приложений - лидеров по скачиванию в 2018 году.

Список предоставила редакция российского AppStore.

В этом году сохранил свои лидирующие позиции мессенджер WhatsApp, который в 2017 году также оказался самым востребованным приложением. На второй строчке оказался Instagram, обогнавший приложение популярной социальной сети ВКонтакте, которое расположилось на третьем месте. Не попали в тройку лидеров приложения «Сбербанк Онлайн» и YouTube. Они заняли четвертое и пятое места соответственно.

Смогли войти в десятку лидеров такие приложения как Telegram Messenger, «Яндекс.Такси», Joom, Pandao и «Госуслуги».

В этом году рейтинг покинуло приложение популярного интернет-сервиса для размещения объявлений о товарах и поиска работы Avito.

Среди платных приложений, пользующихся особой популярностью у владельцев iPhone, оказались фоторедакторы kirakira+ и Glitché, а также приложение для тренировок #BS365 Workouts.

Самой популярной игрой 2018 года стала головоломка Donut County, а приложением года в Apple признали программу для создания иллюстраций Procreate Pocket.

Ранее сообщалось, что Telegram вошел в список мессенджеров, в котором данные о личных переписках пользователей хранятся в наиболее надежно зашифрованном виде. Самым сомнительным с точки зрения конфиденциальности оказался Facebook Messenger.