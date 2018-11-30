Microsoft добавила «живые субтитры» в Skype и PowerPoint

3 декабря, в Международный день инвалидов, компания Microsoft представила новые функции для программ. При помощи новых опций пользователи с нарушением слуха получат новые возможности.

По данным компании Microsoft, сейчас в мире живет 466 миллионов человек, имеющих нарушение слуха. Чаще всего таким людям не всегда удается использовать все возможности современной техники. Это омрачает их жизнь, ведь из-за ограниченных возможностей у людей исчезает ряд перспектив и возможностей реализации. К Международному дню инвалидов компания Microsoft представила новые опции для Skype и PowerPoint.

Компания добавила в программы «живые субтитры». По словам представителей Microsoft, это дополнение сможет преобразовывать речь в текст. Говорящий будет произносить слова, а они будут появляться на экране в режиме реального времени. Разработчики уверенны, что дополнение будет полезным не только для слабослышащих, но и для всех остальных пользователей.

«Живые субтитры» в Skype уже доступны в последней версии обновления программы. Уже в скором времени разработчики добавят возможность перевода субтитров, который будет осуществляться в режиме реального времени. «Живые субтитры» смогут переводиться на 20 языков с диалектами. В PowerPoint функция будет доступна в начале следующего года.