Microsoft добавила «живые субтитры» в Skype и PowerPoint

Сегодня, 09:45 \\ Техника и технологии

3 декабря, в Международный день инвалидов, компания Microsoft представила новые функции для программ. При помощи новых опций пользователи с нарушением слуха получат новые возможности.

По данным компании Microsoft, сейчас в мире живет 466 миллионов человек, имеющих нарушение слуха. Чаще всего таким людям не всегда удается использовать все возможности современной техники. Это омрачает их жизнь, ведь из-за ограниченных возможностей у людей исчезает ряд перспектив и возможностей реализации. К Международному дню инвалидов компания Microsoft представила новые опции для Skype и PowerPoint.

Компания добавила в программы «живые субтитры». По словам представителей Microsoft, это дополнение сможет преобразовывать речь в текст. Говорящий будет произносить слова, а они будут появляться на экране в режиме реального времени. Разработчики уверенны, что дополнение будет полезным не только для слабослышащих, но и для всех остальных пользователей.

«Живые субтитры» в Skype уже доступны в последней версии обновления программы. Уже в скором времени разработчики добавят возможность перевода субтитров, который будет осуществляться в режиме реального времени. «Живые субтитры» смогут переводиться на 20 языков с диалектами. В PowerPoint функция будет доступна в начале следующего года.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

В российском Battle.net продают товары за евро по новой стоимости

Как стало известно, в российском онлайн-сервисе Battle.net товары стали продавать в евро вместо рублей, что несколько часов назад заметили пользователи.

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....

Стало известно, как разработчики игр вытягивают деньги у геймеров

 Эксперты смогли вычислить распространенные у разработчиков игр приемы, с помощью которых...

Физики нашли способ запустить первый реактор термоядерного синтеза

Учёные из Великобритании заявили, что нашли способ охлаждения раскалённой до миллиона...

Sony оформила патент на гибкие смартфоны с прозрачными экранами

 Инновационные характеристики обеспечит технология, совмещающая две матрицы. 22 ноября её...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ