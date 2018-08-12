«Скорострелы»: Составлен рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой

Сегодня, 03:37 \\ Техника и технологии

Компания GizmoChina провела тест с целью выявления смартфона с самой быстрой скоростью зарядки.

Специалисты компании провели тест 60 самых популярных телефонов и составили рейтинг самых быстрозаряжаемых смартфонов.

Первое место занял смартфон Oppo R17 Pro — он показал лучший результат: за 30 минут он смог зарядиться на 92%. Гаджет использует батарею ёмкостью 3700 мАч. При проведении эксперимента использовалось зарядное устройство мощностью 50 Вт. Второе место занял Honor Magic 2. За такой же интервал времени смартфон наполнился до 83%. Причём ёмкость его аккумулятора составляла уже 3500 мАч, а зарядка происходила на мощности 40 Вт. Третью и четвёртую позицию заняли смартфоны Meizu Pro 7 Plus (3500 мАч) и Oppo R11 (3000 мАч) — они наполнили свои энергетические хранилища на 66% при мощности зарядки 20 Вт.

В первые 10 строчек рейтинга вошли такие смартфоны, как: Vivo X21, Charm Blue S6, OnePlus 5T, Nut Pro 2 и Huawei Mate 10. А вот Mi Mix 3 от Xiaomi исследователей не порадовал — за пол часа беспрерывной зарядки гаджет наполнил аккумуляторы чуть больше, чем наполовину., заняв скромное 15-е место.

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