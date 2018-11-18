Объявлена новая дата выхода игры MechWarrior 5: Mercenaries

Разработчик игры "MechWarrior 5: Mercenaries" компания Piranha Games 1 декабря опубликовала на своем канале в YouTube трейлер будущей новинки из которого становится ясно, что ее релиз опять перенесен почти на год.

Пятая часть "MechWarrior:Mercenaries", выход которой была анонсирована на выставке Mech_Con 2016, теперь появится лишь 10 сентября 2019 года. Напомним, что этим летом релиз уже переносили на конец 2018 гола по причине того, что разработчики не укладывались в ранее заявленные сроки. Если обновленная игра все-таки станет доступна, она получит опцию корпоративной игры, когда сражаться огромными боевыми роботами смогут сразу четыре игрока.

Серии видеоигр MechWarrior является частью вселенной BattleTech. Самая первая игра "MechWarrior", разработанная компанией Dynamix, вышла в 1989 году.