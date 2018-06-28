Названа дата выхода новых Apple Air Pods

Сегодня, 15:28 \\ Техника и технологии

Второе поколение беспроводных наушников Air Pods выйдет в начале 2019 года, а презентация новой модели Air Pods с полностью переработанным дизайном ожидается в первом квартале 2020 года.

Об этом сообщил известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), у которого есть связи с цепочкой поставок производителей электроники. Новые AirPods 2019 года будут отличаться от предшественника беспроводным зарядным футляром с питанием от коврика AirPower и смогут подключаться к другим устройствам по Bluetooth 5.0. Аналитик уверен, что владельцы первых AirPods смогут купить дополнения для беспроводной зарядки отдельно.

По предварительным утечкам информации, AirPods 2 к 2020 году оснастят доработанным чипом для работы с голосовым помощником Siri. Также ради изменения внешнего вида и лучшей термальной устойчивости разработчики планируют реконструировать шарниры.

Однако, из-за полностью переработанного наполнения футляра стоимость новинки может значительно ударить по карману потенциальных пользователей. Ожидается, что цена может подскочить на 60%.

Кроме того, Apple расширила товарный знак AirPods на такую категорию, как «датчики здоровья». Так что можно смело ожидать новые возможности, ориентированные на отслеживание здоровья в AirPods 2.

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Автор - Анна Андреева
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