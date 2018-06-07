Домашняя камера наблюдения Arlo Ultra получила новые технические возможности

Как стало известно журналистам, компания Netgear выпустила в свет домашнюю камеру Arlo Ultra, которая поддерживает видео 4K с HDR. Начальная стоимость модели составляет четыреста долларов.

Домашние системы видеонаблюдения с каждым годом набирают популярность, но большинство моделей камер не поддерживают даже Full HD. Новинка от компании Netgear имеет технические характеристики, которые на порядок выше. Новинка пока отсутствует на официальном сайте, но пресс-релиз там имеется. Магазин Best Buy уже начал принимать предзаказы на данное устройство. К достоинствам новой камеры можно отнести такие как угол обзора в 180 градусов, два микрофона, функцию ночного видения и систему искусственного интеллекта для определения объектов.

Также стоит отметить тот факт, что «Лаборатория Касперского» теряет американских партнеров в связи с законом о национальной обороне США. Известно, что еще одна компания разорвала контракт с российским разработчиком антивирусного программного обеспечения. Ранее с российской компанией отказались работать такие фирмы, как Best Buy, Staples и Office Depot, несмотря на отсутствие формальных запретов на продажу.

Примечательно, что хакеры из России взломали свыше полумиллиона роутеров в Восточной Европе. Больше всего пострадала техника компаний Netgear, TP-Link и некоторых других. Хакеры использовали вирус VPNFilter, который способен контролировать действия сетевых устройств.