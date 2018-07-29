Московские школьники вернулись из Болгарии с 10 медалями и званиями абсолютных победителей

Московские школьники вернулись с X Международного турнира по информатике с пятью золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями. При этом двое ребят стали абсолютными победителями соревнований в своих группах.

На Международном турнире по информатике, который проходил в городе Шумен с 21 по 25 ноября, Москва была представлена двумя командами в старшей и младшей группах. Исключительные результаты в старшей группе продемонстрировал Семен Савкин, а в младшей – Антон Садовничий.

Высокие показатели столицы России являются результатом внимания, уделяемого системой образования Москвы предмету. Департаментом образования города даже была организована олимпиада для преподавателей информатики предмета «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка». Как рассказал глава ведомства столицы Исаак Калина, в качестве приза победители соревнования смогут пройти стажировку в Кремниевой долине, Калифорния.







