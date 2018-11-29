Эксперты предупредили россиян о предновогодней активности мошенников

Специалисты из "Лаборатории Касперского" отметили, что к Новому году ожидается увеличение краж с банковских карт россиян. Особенно эксперты обращают внимание на предновогодние распродажи в онлайн-магазинах и призывают к осторожности.

Ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Надежда Демидова рассказала, что в России объем фишинга растет очень быстро. По последним результатам количество зафиксированных атак за третий квартал превзошло число общего объема атак за весь 2017 год. По ее словам, это происходит по самым разным причинам. В частности, мошенники регулярно изобретают новые способы кражи денег, некоторые из них заимствуют у своих иностранных коллег. Эксперт полагает, что поводов и способов у злоумышленников предостаточно.

Одним из самых популярных способов фишинга является замена букв и цифр в адресе страницы на латинские символы. Таким образом можно создать адрес фальшивой страницы госуслуг, различных государственных служб, в том числе налоговой, а также самых обычных онлайн-магазинов. Например, букву «o» можно заменить на 0 (ноль) или букву I (i) на l (L).

Старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Андрей Костин рассказал, что злоумышленники подбирают символы очень похоже, чтобы они максимально не отличались от оригинала. Только у некоторых пользователей наметан глаз на то, чтобы различить подлинный адрес от фальшивого. Сообщается, что недавно пользователям приходило письмо с просьбой перейти по ссылке на якобы сайт налоговой службы, где высвечивались необходимые поля для ввода своих персональных данных, которые отправлялись мошенникам. Есть специально разработанная система, которая вычисляет сайты-подделки и блокирует их. Однако даже она не в состоянии справиться со всеми кражами и полностью от них защитить. Поэтому эксперты предупреждают об увеличении активности злоумышленников и призывают к осторожности.