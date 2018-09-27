К 2024 году в России запустят сеть 5G

В 2024 году на территории России заработает сотовая связь стандарта пятого поколения – 5G. Как сообщил заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов, три сотовых оператора уже подали заявки на получение частот.

Предположительно в декабре Госкомиссия по радиочастотам проведёт заседание, повесткой которого станет вопрос об использовании нового диапазона частот. Если заявки сотовых операторов получат одобрение, эксперты притупят к проверке электромагнитной совместимости, которая покажет, получится ли запустить новую связь в определённых местах. Примерно в середине 2019 года состоится аукцион, на котором российские компании смогут приобрести частоты. Это будет финальной частью подготовки, после которой в России начнётся процесс запуска 5G-сетей.

Ожидается, что в России первые зоны нового диапазона частот вступят в коммерческую эксплуатацию в 2020 году. Такое заявление Минкомсвязи делал ещё в прошлом году. Тогда уточнялось, что сеть появится в городах, в которых проживает более миллиона человек. 5G заработает на территории всей страны только к 2024 году.

1 декабря 2018 года первая в мире 5G-сеть была запущена в Южной Корее.