Онлайн-магазин показал "Яндекс.Телефон" за три дня до презентации

Магазин электроники «М.Видео» за несколько дней до официальной презентации «Яндекс. Телефона», которая намечена на 5 декабря, «слил» в Сеть все технические характеристики нового смартфона.

Информация появилась на официальном сайте магазина, однако вскоре была удалена. Но удалось выяснить, что новинка будет иметь IPS-дисплей с диагональю 5,65 дюймов и разрешение 2160х1080 Мп с поддержкой Full HD+. Соотношение сторон устройства составит 18:9. На задней панели смартфона установлен дактилоскопический сканер и камера с двумя объективами на 16+5 Мп.

Работать «Яндекс. Телефон» будет работать на 8-ядерном процессоре Snapdragon 630 и получит 4 ГБ флеш-памяти, 64 ГБ встроенной памяти и модуль для совершения бесконтактных платежей. Также разработчики оснастили новинку разъемами для двух SIM-карт, один из которых можно использовать для microSD объемом до 128 ГБ.

Новинку от «Яндекс» можно будет приобрети за 17 990 рублей, хотя ранее некоторые эксперты сообщали, что за него придется отдать минимум 20 тысяч рублей.

Изготовителем товара числится зарегистрированная в Швейцарии компания Yandex Services AG. Эта же структура занималась разработкой и производством смарт колонки "Яндекс.Станция".