Компания Apple разрабатывает "умное" одеяло

Американская корпорация Applе решила расширить ассортимент своей продукции и объявила о начале работы над «умным» одеялом, которое будет отслеживать ритм сердечных сокращений, частоту дыхания и температуру тела пользователей во сне.

Разработка получила название iSheet. Новинка будет представлять из себя одеяло, в которое будет вшиты 54 датчика контроля. Устройство можно будет прикрепить к обычному одеялу или любому другому предмету, которым укрывается человек. Разработчики заявляют, что с помощью «яблочной» новинки пользователи получат возможность сделать свой отдых более полноценным и качественным, а также смогут отслеживать состояние своего организма во сне.

Помимо этого "умное" одеяло сможет спасти жизнь людям, имеющим проблемы со здоровьем. Например, если мультисенсорная система зафиксирует критический сбой жизненно важных показателей, она сама вызовет скорую помощь.

В патенте, представленном Apple патентом, указано, что система подключается к беспроводной панели управления и выводит показатели жизнедеятельности на экран смартфона.

В компании уверяют, что они не будут собирать полученную с помощью гаджета личную информацию пользователей без их разрешения. Однако ранее Apple объявила о создании онлайн-портала, где правоохранительные органы разных стран смогут размещать запросы на получение персональных данных пользователей.

Дата презентации новинки, цена и старт ее продаж пока неизвестны.

Ранее стало известно, что Apple решила вернуть в магазины популярные iPhone X, которые были сняты с производства из-за выхода iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Новинки не оправдали ожиданий и показали низкий уровень продаж, и теперь компания вынуждена обращаться к старым продуктам и снижать цены на новые. В России цена iPhone XR уже упала на семь тысяч рублей.

Также возмущение пользователей вызвал новый ультратонкий планшет Apple, который не выдерживает даже малейших нагрузок и тут же гнется или ломается «как печенька».